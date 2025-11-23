Bericht: Winter-Angebot für Lewandowski

Auch in dieser Saison beweist Robert Lewandowski, dass man ihn immer noch auf dem Zettel haben muss. In zehn La Liga-Spielen traf der 37-Jährige bereits achtmal ins Schwarze. Dennoch ist nicht klar, ob der Rechtsfuß beim FC Barcelona bleibt, die Katalanen zögern mit einer Verlängerung des auslaufenden Vertrags. Ein erstes Angebot aus dem Ausland hat Lewandowski nun offenbar erreicht.

Wie die ‚as‘ unter Berufung auf interne Quellen bei Fenerbahce berichtet, ist der türkische Verein mit einer Offerte bei dem Stürmer vorstellig geworden. Dem Bericht zufolge will Fener Lewandoski schon im Winter verpflichten und hat ihm einen Eineinhalbjahresvertrag vorgelegt. Der Ex-Bayern-Akteur soll das Angebot aber abgelehnt haben, da er auf ein Arbeitspapier über zweieinhalb Jahre pocht.

Ob der Pole allerdings tatsächlich einen Wintertransfer erwägt, ist fraglich. Schließlich hat Lewandowski auch einen Verbleib in Barcelona noch nicht abgehakt. Zwar steht er längst nicht mehr in jedem Spiel in der Startelf, dennoch können sich die Blaugrana noch immer auf die Knipser-Qualitäten des Routiniers verlassen. Nicht auszuschließen, dass eine Rückrunde mit einer ähnliche Quote die Verantwortlichen doch noch von einer Verlängerung überzeugen würde.