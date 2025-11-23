Palhinha wirbt um Tottenham-Verbleib

João Palhinha (30) kann sich einen festen Verbleib bei Tottenham Hotspur gut vorstellen. „Das sollten Sie den Besitzer fragen, nicht mich. Es ist wie eine Ehe. Beide Seiten müssen es wollen. Aber ich bin wirklich glücklich hier. Ich spüre die Unterstützung der Fans, und wenn man das fühlt, ist das etwas ganz Besonderes“, zitiert der ‚Mirror‘ den Mittelfeldspieler.

Neben den Spurs hatten im Sommer auch andere Premier League-Klubs um Palhinha geworben. „Ich hatte viele Möglichkeiten, im Sommer zu Premier League-Klubs zu wechseln, ich erinnere mich“, erklärte der Portugiese. Tottenham besitzt für den im Sommer vom FC Bayern München ausgeliehenen Sechser eine Kaufoption in Höhe von rund 30 Millionen Euro, die am Saisonende gezogen werden kann.