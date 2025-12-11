VfB: Kaufoption für Ouro-Tagba in Rekordhöhe

Der VfB Stuttgart müsste für die Festverpflichtung von Mansour Ouro-Tagba (20) eine beträchtliche Summe auf den Tisch legen. Nach Informationen der ‚Bild‘ beläuft sich die Kaufoption für den Mittelstürmer, der derzeit von der Reserve des 1. FC Köln an die zweite Mannschaft der Stuttgarter verliehen ist, auf rund zwei Millionen Euro. Zieht der VfB den entsprechenden Passus, würde der 1,91 Meter große Rechtsfuß zum teuersten Drittliga-Transfer aller Zeiten avancieren.

In dieser Spielzeit steht Ouro-Tagba bei fünf Toren und drei Vorlagen in zwölf Partien. Der vierfache Nationalspieler des Togo durfte in den vergangenen Wochen auch mehrfach bei den Profis mittrainieren und soll Coach Sebastian Hoeneß dabei imponiert haben. Konkretere Gespräche über die Zukunft haben laut der ‚Bild‘ aber noch nicht stattgefunden. Eine Festverpflichtung käme wohl nur mit der Aussicht auf eine Perspektive bei den Profis infrage.