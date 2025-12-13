Menü Suche
FC Bayern: Die Hoffnung bei Musiala

von Daniel del Federico
Der FC Bayern München kann sich auf die baldige Rückkehr von Jamal Musiala freuen. Trainer Vincent Kompany erklärte auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den FSV Mainz 05 (Sonntag, 17:30 Uhr), dass der 22-Jährige ab Januar seine ersten Minuten für den Rekordmeister absolvieren wird. Der dribbelstarke Offensivmann sei nah dran und könne eventuell schon an ein paar Trainingseinheiten vor Weihnachten teilnehmen, hofft der FCB-Coach.

Musiala hatte Anfang Juli im Viertelfinale der FIFA Klub-WM gegen Paris St. Germain (0:2) eine schwere Verletzung erlitten. Eine Verrenkung des Sprunggelenks sowie ein Bruch des linken Wadenbeins setzten den 40-fachen deutschen Nationalspieler seitdem außer Gefecht.

