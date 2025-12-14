BVB: Jahr für Anton & Anselmino wohl gelaufen

Borussia Dortmund muss wohl nicht nur bei der Auswärtspartie gegen den SC Freiburg am heutigen Sonntag (15:30 Uhr) auf Waldemar Anton (29) und Aarón Anselmino (20) verzichten, sondern auch im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am kommenden Freitag (20:30 Uhr). Laut der ‚Bild‘ ist das Duo „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ in diesem Jahr keine Option mehr.

Die beiden Innenverteidiger zogen sich am Mittwoch im Champions League-Spiel gegen FK Bodö/Glimt jeweils Blessuren am Oberschenkel zu. Sowohl Anton als auch Anselmino hatten beim enttäuschenden 2:2-Remis gegen den norwegischen Vertreter in der Startelf gestanden, den Platz im Verlauf der Partie aber verletzungsbedingt verlassen müssen.