Gladbach-Klartext zu Kleindienst-Gerücht

Rouven Schröder hat Gerüchte über ein angebliches Saison-Aus von Mittelstürmer Tim Kleindienst (30) entschieden zurückgewiesen. „Es gibt ein richtiges Dementi. Ich bin froh, dass ich kontaktiert worden bin, um zu sagen, dass es nicht so ist. Es ist kein längerfristiger Ausfall“, zitiert die ‚Bild‘ Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor nach der gestrigen 1:3-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg.

Allerdings bestätigt Schröder, dass Kleindienst „dieses Jahr nicht mehr eingreifen“ wird. „Dann werden wir schauen, wie es Richtung Januar aussieht. Ein Saison-Aus ist aber ja ein ganz anderes Thema“, so der Gladbach-Boss. Kleindienst plagt sich weiterhin mit Problemen an der Narbe seiner Meniskusverletzung.