Verwirrung um Kleindienst

von Daniel del Federico - Quelle: Sky
Tim Kleindienst im Gladbach-Training @Maxppp

Tim Kleindienst wird entgegen der zuletzt kursierenden Gerüchte nicht die komplette restliche Saison ausfallen. Wie ‚Sky‘ bestätigt, kämpft der 30-Jährige weiterhin mit Problemen an der Narbe seiner Meniskusverletzung. Borussia Mönchengladbach kann zurzeit nicht verlässlich einschätzen, ob der Mittelstürmer nur kurz oder doch mehrere Wochen pausieren muss.

Kleindienst durfte zuletzt nach monatelanger Verletzungspause wieder Einsatzminuten sammeln. Der Kapitän der Fohlen hofft, an seine Form der vergangenen Saison (16 Treffer) anzuknüpfen und sich für den WM-Kader zu empfehlen.

