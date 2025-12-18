Wird BVB-Profi zum Winter-Schnäppchen?

Knapp mehr als 20 Spielminuten stehen für Salih Özcan in der laufenden Saison zu Buche. Mehr als Kurzeinwechslungen sprangen unter Trainer Niko Kovac für den Mittelfeldspieler nicht heraus. Die für den 27-Jährigen unbefriedigende Situation könnte sich allerdings im Januar in Wohlgefallen auflösen.

Grund dafür ist das weiterhin bestehende Interesse von Galatasaray. Der türkische Sportjournalist Nevzat Dindar berichtet, Özcan stehe für den Winter „auf Okan Buruks Liste“. Der Gala-Coach würde den erfahrenen Profi gerne aus der Bundesliga in die Süper Lig lotsen. Als mögliche Ablöse bringt Dindar eine Summe von 1,5 bis zwei Millionen Euro ins Spiel.

WM als Knackpunkt?

Ein halbes Jahr vor Vertragsende bei der Borussia muss Özcan nun auch eine Entscheidung hinsichtlich seiner Nationalmannschaftskarriere treffen. Spielt er in der Rückrunde nicht, schwinden seine Chancen auf eine Teilnahme bei der Weltmeisterschaft, vorausgesetzt die türkische Nationalmannschaft qualifiziert sich im März für das Großturnier in Nordamerika.

Bei den Länderspielen im Oktober und November gehörte Özcan noch zum Aufgebot. Dabei erhielt er auch Spielzeit in den Spielen gegen Bulgarien (6:1), Georgien (4:1) und Spanien (2:2). Gegen La Roja erzielte der BVB-Profi sogar einen Treffer. Mit einem Wechsel im Januar und damit einhergehender Erhöhung der Einsatzminuten würde der gebürtige Kölner wohl sein Ticket sicher haben.