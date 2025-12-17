BVB: Anselmino-Entscheidung längst gefallen?

Die Verantwortlichen von Borussia Dortmund machen sich keine falschen Hoffnungen mehr auf eine Festverpflichtung von Leihspieler Aarón Anselmino (20). Wie aus der aktuellen Ausgabe der ‚Sport Bild‘ hervorgeht, wurde eine Weiterbeschäftigung des Innenverteidigers „intern quasi schon abgehakt“.

Hintergrund ist, dass der FC Chelsea ab der kommenden Saison wieder mit Anselmino plane, der dort langfristig bis 2031 unter Vertrag steht. Das wurde der Borussia laut der ‚Sport Bild‘ unmissverständlich mitgeteilt.

Eine Kaufoption konnte sich der Bundesligist im Zuge des Leihdeals nicht sichern. Entsprechend bleibt Geschäftsführer Sport Lars Ricken und seinen Kollegen aus der Führungsetage nichts anderes übrig, als den verletzungsanfälligen, aber talentierten Argentinier im Anschluss an die Saison wieder ziehen zu lassen.

Stillstand bei Adeyemi

Derweil gibt es auch schlechte Neuigkeiten über die Vertragsverhandlungen mit Karim Adeyemi (23). Das Sportmagazin führt aus, dass der neue Berater des Flügelflitzers, Jorge Mendes, kaum für die BVB-Verantwortlichen zu erreichen ist. Entsprechend schwierig gestalte sich eine Verlängerung über 2027 hinaus.