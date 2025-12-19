Havertz-Comeback rückt näher

Kai Havertz könnte schon bald auf den Rasen zurückkehren. Wie Trainer Mikel Arteta auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den FC Everton (Samstag, 21 Uhr) bestätigte, wird der 26-Jährige in naher Zukunft wieder Teil des Kaders sein. „Er macht in den letzten Wochen wirklich gute Fortschritte. Wir sind sehr zuversichtlich, dass er bald wieder bei uns sein wird, wenn es in den nächsten Trainingseinheiten so weitergeht“, erklärte der spanische Übungsleiter.

Für Havertz ist es bisher ein Jahr zum Vergessen. Nachdem die vergangene Spielzeit für den Deutschen bereits im Februar verletzungsbedingt geendet hatte, kam er auch in der laufenden Saison erst auf 30 Einsatzminuten. Kniebeschwerden setzen den ehemaligen Leverkusener seit dem Auftaktmatch gegen Manchester United (1:0) außer Gefecht. Arteta möchte sich auf kein genaues Rückkehrdatum festlegen: „Ich will dazu noch nichts sagen, denn nach so langer Zeit müssen wir in der letzten Phase der Rehabilitation vorsichtig sein.“