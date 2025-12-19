Menü Suche
Kommentar
Premier League

Semenyo-Poker: United geht All-in

von Julian Jasch - Quelle: The Telegraph
1 min.
Antoine Semenyo mit konzentriertem Blick @Maxppp

Manchester United will im Werben um Antoine Semenyo (25) nichts dem Zufall überlassen. Einem Bericht des ‚Telegraph‘ zufolge gehen die Red Devils im Winter „All-in“, um den Angreifer von Ligarivale AFC Bournemouth an Bord zu holen. Dafür muss sich der 20-malige englische Meister allerdings gegen namhafte Konkurrenz durchsetzen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Unter anderem Tottenham Hotspur und der FC Liverpool beschäftigen sich ebenfalls mit Semenyo. Kontakt mit dem Nationalspieler von Ghana (32 Länderspiele) soll zudem Manchester City aufgenommen haben. United wolle sich im Duell mit dem Stadtrivalen zu eigen machen, dass City-Coach Pep Guardiola vor einer ungewissen Zukunft steht. Übrigens: Aufgrund einer 70-Millionen-Ausstiegsklausel sind Bournemouth im Semenyo-Poker die Hände gebunden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Man United
ManCity
Bournemouth
Spurs
Liverpool
Antoine Semenyo

Weitere Infos

Premier League Premier League
Man United Logo Manchester United FC
ManCity Logo Manchester City FC
Bournemouth Logo AFC Bournemouth
Spurs Logo Tottenham Hotspur
Liverpool Logo FC Liverpool
Antoine Semenyo Antoine Semenyo
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert