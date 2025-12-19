Semenyo-Poker: United geht All-in

Manchester United will im Werben um Antoine Semenyo (25) nichts dem Zufall überlassen. Einem Bericht des ‚Telegraph‘ zufolge gehen die Red Devils im Winter „All-in“, um den Angreifer von Ligarivale AFC Bournemouth an Bord zu holen. Dafür muss sich der 20-malige englische Meister allerdings gegen namhafte Konkurrenz durchsetzen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Unter anderem Tottenham Hotspur und der FC Liverpool beschäftigen sich ebenfalls mit Semenyo. Kontakt mit dem Nationalspieler von Ghana (32 Länderspiele) soll zudem Manchester City aufgenommen haben. United wolle sich im Duell mit dem Stadtrivalen zu eigen machen, dass City-Coach Pep Guardiola vor einer ungewissen Zukunft steht. Übrigens: Aufgrund einer 70-Millionen-Ausstiegsklausel sind Bournemouth im Semenyo-Poker die Hände gebunden.