Guardiola-Abschied rückt näher: Nachfolger bereits gefunden?

Immer mal wieder wird spekuliert, dass Pep Guardiola trotz Vertrags bis 2027 seinen Hut bei Manchester City bereits im kommenden Sommer nehmen könnte. ‚The Athletic‘ beruft sich nun auf „zahlreiche gut informierte Quellen außerhalb des Vereins“, laut denen man bei den Skyblues zunehmend erwartet, dass die laufende Spielzeit die letzte für den langjährigen Erfolgstrainer ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die endgültige Entscheidung werde allerdings aller Voraussicht nach erst kurz vor Saisonende fallen. Ungeachtet dessen bereiten sich die City-Bosse auf einen baldigen Guardiola-Abschied vor und haben im Zuge dessen einen Namen konkret im Auge.

Nach Informationen von ‚The Athletic‘ ist Enzo Maresca vom FC Chelsea ein heißer Kandidat für die Nachfolge. Der 45-jährige Fußballlehrer stehe auf der mehrere Optionen umfassenden Liste weit oben und werde in Manchester ernsthaft in Betracht gezogen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Maresca mit City-Vergangenheit

Die Verbindung ist naheliegend: Von 2020 bis 2021 trainierte Maresca Citys U23, zwischen 2022 und 2023 war der Italiener Assistenzcoach unter Guardiola. Im Anschluss ging es über die Station Leicester City 2024 zu Chelsea. Mit den Londonern gewann Maresca im Sommer die Klub-WM, in der Premier League belegt man aktuell Tabellenrang vier.

Sein Vertrag bei den Blues ist langfristig bis 2029 samt Option auf ein weiteres Jahr datiert. Ein Wechsel zu City als Guardiola-Erbe dürfte trotzdem nochmal einen Karriereschritt bedeuten. Maresca hat in Manchester dem Bericht zufolge weiterhin viele Bewunderer und genießt im Etihad einen ausgezeichneten Ruf.