Fortuna: Anfang-Entlassung unausweichlich?

von Lukas Weinstock
Markus Anfang

Markus Anfang droht bei Fortuna Düsseldorf die Entlassung. Nach Informationen der ‚Bild‘ wird der Übungsleiter von seinen Aufgaben entbunden, sollte das Ergebnis im Duell gegen die ebenfalls kriselnde SpVgg Greuther Fürth (Samstag, 13 Uhr) nicht passen. Selbst bei einem Sieg sei ein Verbleib nicht garantiert.

Dem Boulevardblatt zufolge weiß der neue Sportchef Sven Mislintat genau über die Situation auf dem Trainermarkt Bescheid. Als Nachfolger bringt die ‚Bild‘ Pellegrino Matarazzo ins Spiel, der mit Mislintat bereits beim VfB Stuttgart erfolgreich zusammenarbeitete. Der US-amerikanische Trainer steht jedoch unmittelbar vor einem Engagement bei Real Sociedad San Sebastián.

