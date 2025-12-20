Eitschberger forciert Hertha-Abflug

Julian Eitschberger (21) will Hertha BSC im Winter verlassen. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge hat der Rechtsverteidiger bereits seinen Wechselwunsch bei den Verantwortlichen hinterlegt. Als Reaktion darauf wurde er für die gestrige Partie gegen Arminia Bielefeld (1:1) von Chefcoach Stefan Leitl aus dem Kader gestrichen.

Eitschberger wünscht sich mehr Spielpraxis, deshalb wolle er dem Zweitligisten schnellstmöglich den Rücken kehren. In der laufenden Saison kommt der frühere deutsche U-Nationalspieler auf zwölf Einsätze in Liga zwei, zuletzt musste er aber mehrfach über 90 Minuten auf der Bank Platz nehmen.