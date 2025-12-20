Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

Eitschberger forciert Hertha-Abflug

von Julian Jasch - Quelle: Bild
Julian Eitschberger will sich durchsetzen @Maxppp

Julian Eitschberger (21) will Hertha BSC im Winter verlassen. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge hat der Rechtsverteidiger bereits seinen Wechselwunsch bei den Verantwortlichen hinterlegt. Als Reaktion darauf wurde er für die gestrige Partie gegen Arminia Bielefeld (1:1) von Chefcoach Stefan Leitl aus dem Kader gestrichen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eitschberger wünscht sich mehr Spielpraxis, deshalb wolle er dem Zweitligisten schnellstmöglich den Rücken kehren. In der laufenden Saison kommt der frühere deutsche U-Nationalspieler auf zwölf Einsätze in Liga zwei, zuletzt musste er aber mehrfach über 90 Minuten auf der Bank Platz nehmen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Hertha
Julian Eitschberger

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Hertha Logo Hertha BSC
Julian Eitschberger Julian Eitschberger
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert