Tudor-Nachfolger: Wird es Feuerwehrmann Dyche?

Igor Tudor steht bei Tottenham Hotspur nach vier Spielen schon wieder vor dem Aus, weshalb im Hintergrund bereits nach einem Nachfolger gesucht wird. Laut dem ‚Independent‘ erwägen die Spurs, Sean Dyche als neuen Cheftrainer zu installieren. Der englische Übungsleiter ist derzeit vereinslos, vor rund einem Monat wurde er bei Nottingham Forest entlassen.

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Dyche, der sich in der Vergangenheit einen Ruf als Feuerwehrmann erarbeitet hatte, zögert jedoch noch, sich auf ein kurzfristiges Engagement bis zum Saisonende einzulassen. Auch Jürgen Klinsmann soll bei den abstiegsbedrohten Spurs ein Kandidat für die Tudor-Nachfolge sein.