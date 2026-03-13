Kompany-Gipfel mit Aseko

Bayern-Coach Vincent Kompany will sich zeitnah mit dem aktuell an Hannover 96 verliehenen Noel Aseko (20) zusammensetzen, um über dessen Perspektive zu sprechen. Das ist einem Bericht der ‚Abendzeitung‘ zu entnehmen.

Aseko spielt mit den Niedersachsen eine bärenstarke Saison (acht Scorerpunkte in 24 Einsätzen). So gut wie sicher ist, dass der FCB die Kaufoption der 96er per Rückkaufklausel kontern wird, summa summarum 1,4 Millionen Euro fließen dann an den Leihklub. Der Mittelfeldspieler ließ erst kürzlich überraschenderweise verlauten, dass er sich auch ein weiteres Jahr in Liga zwei vorstellen könne, obwohl er an der Säbener Straße Berichten zufolge eigentlich als Nachfolger von Leon Goretzka (31) vorgesehen ist.