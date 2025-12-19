Schalke tütet Millionendeal ein

Der FC Schalke 04 darf sich über einen warmen Geldregen freuen. Wie der Zweitliga-Tabellenführer offiziell mitteilt, wurde der Vertrag mit Stadion-Sponsor Veltins vorzeitig bis 2036 verlängert. Das Stadion auf Schalke wird dementsprechend für mindestens zehn weitere Jahre Veltins-Arena heißen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Jährlich streichen die Königsblauen nach Informationen der ‚Bild‘ 6,5 Millionen Euro ein, sofern der anvisierte Aufstieg in die Bundesliga gelingt. Bei einem Verbleib in Liga zwei wären es fünf Millionen Euro per annum. Somit gibt es in den kommenden zehn Jahren eine Finanzspritze von mindestens 50 und maximal 65 Millionen Euro.