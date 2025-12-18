17-Tore-Stürmer: Neuer Woltemade für den VfB?

Der Verkauf von Nick Woltemade (23) an Newcastle United hatte dem VfB Stuttgart zwar einen Geldregen in Rekordhöhe beschert, der Bundesligist verpasste es aber, einen Teil der 75 Millionen Euro Ablöse in einen direkten Nachfolger zu investieren. Jetzt sind die Verantwortlichen anscheinend mit einem halben Jahr Verspätung auf potenziellen Ersatz aufmerksam geworden.

Die Rede ist von Sturm-Talent Bendeguz Kovacs, der aktuell für die U19 von AZ Alkmaar Tore wie am Fließband produziert (17 Treffer in 16 Einsätzen). Wie ‚Sport1‘ berichtet, hat nicht nur die starke Quote, sondern auch das außergewöhnliche Profil, das an Woltemade erinnert, den VfB auf den Plan gerufen.

Kovacs ist mit 1,99 Meter noch ein wenig größer als der DFB-Stürmer, gleichzeitig aber auch beweglich und stark am Ball. Anders als Woltemade verfügt der ungarische U19-Nationalspieler über einen starken linken Fuß.

Laut dem italienischen Journalisten Mirko Di Natale sind auf Kovacs auch Juventus Turin und Aston Villa aufmerksam geworden. Der DFB-Pokalsieger müsste sich also gegen starke Konkurrenz durchsetzen, in Stuttgart haben dank Cheftrainer Sebastian Hoeneß in jüngster Vergangenheit aber einige Talente den nächsten Schritt getan. Und sind vereinzelt sogar zu absoluten Top-Spielern gereift.