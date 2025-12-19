Menü Suche
VfB: Mittelstädt gesteht Wechsel-Gedanken

von Julian Jasch - Quelle: Sky
Maximilian Mittelstädt für den VfB im Einsatz @Maxppp

Maximilian Mittelstädt (28) macht kein Geheimnis daraus, dass er sich vorstellen kann, eines Tages bei einem anderen Klub anzuheuern. Im Interview mit ‚Sky‘ gesteht der Linksverteidiger vom VfB Stuttgart: „Vielleicht ist es irgendwann möglich, den nächsten Schritt zu gehen.“

Mittelstädt mauserte sich in Bad Cannstatt in den vergangenen Jahren zum Leistungsträger und Nationalspieler. Mit seinen guten Leistungen hat sich der gebürtige Berliner in den Fokus einiger Topklubs gespielt, im Mai wurde er unter anderem mit der SSC Neapel in Verbindung gebracht. Einen schnellen VfB-Abschied schließt der bis 2028 vertraglich gebundene Mittelstädt aus: „Jetzt im Winter ist es ausgeschlossen, dass ich etwas verändern werde.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
