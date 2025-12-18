Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

VfB: Stergiou vor Bundesliga-Wechsel im Winter

Nach seiner Verletzung hat es Leonidas Stergiou beim VfB Stuttgart schwer, auf Spielzeit zu kommen. Es winkt ein Leih-Wechsel innerhalb der Bundesliga.

von Luca Hansen - Quelle: kicker
1 min.
Leonidas Stergiou guckt doof aus der Wäsche @Maxppp

Im Sommer 2023 kam Leonidas Stergiou als vielversprechendes Talent vom FC St. Gallen zum VfB Stuttgart. In den folgenden zwei Spielzeiten zeigte der Defensivallrounder durchaus, dass er eine Verstärkung sein kann. Seit seinem Syndesmoseriss, den er im April erlitt, ist er allerdings außen vor. Zwar ist Stergiou längst wieder fit, zum Einsatz kam er aber seitdem nur noch in der Reserve. Kein Wunder, dass wohl eine Luftveränderung ansteht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie ‚Sky‘ berichtet, sind die Verhandlungen mit dem 1. FC Heidenheim über eine Leihe bis Saisonende sehr weit fortgeschritten. Die Einigung mit dem VfB stehe noch aus, da mit Luca Jacquez (22) und Dan-Axel Zagadou (26) aktuell zwei Verteidiger verletzt ausfallen. Vertraglich ist Stergiou noch bis 2028 an die Schwaben gebunden.

An der Brenz winkt Stergiou deutlich mehr Spielpraxis, die ihm auch Trainer Sebastian Hoeneß wünscht. „Fakt ist, dass Leo viel zu wenig auf dem Platz steht. Es kann auf Dauer nicht sein, dass er nicht auf dem Platz steht“, betonte der Übungsleiter auf der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel gegen die TSG Hoffenheim am Samstag (15:30 Uhr). Möglicherweise ändert sich das bald.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Stuttgart
Heidenheim
Leonidas Stergiou

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Stuttgart Logo VfB Stuttgart
Heidenheim Logo 1. FC Heidenheim 1846
Leonidas Stergiou Leonidas Stergiou
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert