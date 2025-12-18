VfB: Stergiou vor Bundesliga-Wechsel im Winter

Im Sommer 2023 kam Leonidas Stergiou als vielversprechendes Talent vom FC St. Gallen zum VfB Stuttgart. In den folgenden zwei Spielzeiten zeigte der Defensivallrounder durchaus, dass er eine Verstärkung sein kann. Seit seinem Syndesmoseriss, den er im April erlitt, ist er allerdings außen vor. Zwar ist Stergiou längst wieder fit, zum Einsatz kam er aber seitdem nur noch in der Reserve. Kein Wunder, dass wohl eine Luftveränderung ansteht.

Wie ‚Sky‘ berichtet, sind die Verhandlungen mit dem 1. FC Heidenheim über eine Leihe bis Saisonende sehr weit fortgeschritten. Die Einigung mit dem VfB stehe noch aus, da mit Luca Jacquez (22) und Dan-Axel Zagadou (26) aktuell zwei Verteidiger verletzt ausfallen. Vertraglich ist Stergiou noch bis 2028 an die Schwaben gebunden.

An der Brenz winkt Stergiou deutlich mehr Spielpraxis, die ihm auch Trainer Sebastian Hoeneß wünscht. „Fakt ist, dass Leo viel zu wenig auf dem Platz steht. Es kann auf Dauer nicht sein, dass er nicht auf dem Platz steht“, betonte der Übungsleiter auf der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel gegen die TSG Hoffenheim am Samstag (15:30 Uhr). Möglicherweise ändert sich das bald.