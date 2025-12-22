Bundesliga: Die FT-Topelf des 15. Spieltags

Der letzte Spieltag des Jahres ist zu Ende und der FC Bayern hat die hohen Ambitionen mit einem 4:0 in Heidenheim unterstrichen. Gleich drei Spieler des Rekordmeisters sind in der FT-Topelf. Den Spieler des Spieltags stellt allerdings ein anderer Klub.
Spieler des Spieltags: Dzenan Pejcinovic
Lange hat Dzenan Pejcinovic auf seinen ersten Bundesligatreffer in der laufenden Spielzeit gewartet. Nach dem Ketchupflaschenprinzip steuerte der 20-jährige Mittelstürmer gegen den SC Freiburg dann direkt alle drei Tore seiner Mannschaft bei. Dass es am Ende dennoch eine 3:4-Niederlage gegen die Breisgauer gab, ist umso bitterer. Das schmälert die individuelle Leistung des U21-Nationalspielers aber keineswegs.
Die FT-Topelf
Die Ergebnisse im Überblick
- Dortmund - Mönchengladbach 2:0
- 1.FC Köln - Union Berlin 0:1
- Hamburger SV - Frankfurt 1:1
- FC Augsburg - SV Werder 0:0
- Hoffenheim - VfB Stuttgart 0:0
- VfL Wolfsburg - SC Freiburg 3:4
- RB Leipzig - Leverkusen 1:3
- Mainz 05 - FC St. Pauli 0:0
- Heidenheim - FC Bayern 0:4
