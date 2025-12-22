Menü Suche
Kommentar
FT-Kurve Bundesliga

Bundesliga: Die FT-Topelf des 15. Spieltags

Der letzte Spieltag des Jahres ist zu Ende und der FC Bayern hat die hohen Ambitionen mit einem 4:0 in Heidenheim unterstrichen. Gleich drei Spieler des Rekordmeisters sind in der FT-Topelf. Den Spieler des Spieltags stellt allerdings ein anderer Klub.

von Die Redaktion
1 min.
Artikelbilld Topelf Stanisic Pejcinovic @Maxppp

Spieler des Spieltags: Dzenan Pejcinovic

Lange hat Dzenan Pejcinovic auf seinen ersten Bundesligatreffer in der laufenden Spielzeit gewartet. Nach dem Ketchupflaschenprinzip steuerte der 20-jährige Mittelstürmer gegen den SC Freiburg dann direkt alle drei Tore seiner Mannschaft bei. Dass es am Ende dennoch eine 3:4-Niederlage gegen die Breisgauer gab, ist umso bitterer. Das schmälert die individuelle Leistung des U21-Nationalspielers aber keineswegs.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die FT-Topelf

defaultAltAttribute
Wer war euer Spieler des 15. Spieltags in der Bundesliga?
- Ende in 2 Tagen
Bild wird erstellt

Die Ergebnisse im Überblick

  • Dortmund - Mönchengladbach 2:0
  • 1.FC Köln - Union Berlin 0:1
  • Hamburger SV - Frankfurt 1:1
  • FC Augsburg - SV Werder 0:0
  • Hoffenheim - VfB Stuttgart 0:0
  • VfL Wolfsburg - SC Freiburg 3:4
  • RB Leipzig - Leverkusen 1:3
  • Mainz 05 - FC St. Pauli 0:0
  • Heidenheim - FC Bayern 0:4
veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Dženan Pejčinović

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Dženan Pejčinović Dženan Pejčinović
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert