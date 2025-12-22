Bundesliga: Die FT-Topelf des 15. Spieltags

Spieler des Spieltags: Dzenan Pejcinovic

Lange hat Dzenan Pejcinovic auf seinen ersten Bundesligatreffer in der laufenden Spielzeit gewartet. Nach dem Ketchupflaschenprinzip steuerte der 20-jährige Mittelstürmer gegen den SC Freiburg dann direkt alle drei Tore seiner Mannschaft bei. Dass es am Ende dennoch eine 3:4-Niederlage gegen die Breisgauer gab, ist umso bitterer. Das schmälert die individuelle Leistung des U21-Nationalspielers aber keineswegs.

Die FT-Topelf

Die Ergebnisse im Überblick