Barça-Keeper: Bundesligisten beobachten Yaakobishvili

Findet ein Juwel des FC Barcelona den Weg in die Bundesliga? Wie Fabrizio Romano berichtet, beobachten deutsche sowie italienische Klubs Torwart Áron Yaakobishvili (19). Konkrete Vereine nennt der Transferexperte nicht.

Yaakobishvili ist aktuell in die zweite spanische Liga an den FC Andorra verliehen und entwickelt sich dort prächtig. Bei Barça steht der begabte Schlussmann, der auch für Ungarns U21-Nationalteam aufläuft, noch bis 2028 unter Vertrag.