Winterleihe: Downs vor Bundesliga-Comeback?

Im kommenden Monat will der Hamburger SV die Offensive gleich doppelt verstärken. „Wir schauen nach zwei Profilen“, zitiert der ‚kicker‘ Sportvorstand Stefan Kuntz. Neben einem klassischen Mittelstürmer soll auch eine „Tempo-Alternative“ im Volksparkstadion anheuern. Der Blick fällt dabei auf Damion Downs (21).

Wie das Fachblatt ausführt, beschäftigt sich der HSV mit dem sechsfachen US-amerikanischen Nationalspieler. Beim FC Southampton ist der gebürtige Unterfranke noch bis 2029 vertraglich gebunden. Entsprechend wäre lediglich eine Leihe „wirtschaftlich darstellbar“.

Acht Millionen Euro hatten die Saints im Sommer an den 1. FC Köln überwiesen. Gereicht hat es für Downs aber bislang nahezu ausschließlich für Kurzeinsätze. Bei 14 Pflichtspielen sprangen noch keine 400 Einsatzminunten heraus. Ein Tor konnte der Angreifer dabei auflegen.