HSV verkündet wichtige Verlängerung

Der Hamburger SV kann langfristig auf Alexander Rössing-Lelesiit zählen. Wie der Bundesliga-Aufsteiger mitteilt, hat der 18-jährige Offensivspieler seinen Vertrag vorzeitig verlängert. Zur Laufzeit macht der HSV keine Angaben.

In der laufenden Saison sammelte der Norweger acht Einsätze in der Bundesliga. Zu Buche stehen ein Assist und eine Gelb-Rote Karte – beides beim 2:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart vor rund drei Wochen. „Alex hat sich trotz seines jungen Alters sehr gut bei uns integriert und eine stabile Entwicklung genommen“, urteilt Sportvorstand Stefan Kuntz.