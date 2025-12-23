Menü Suche
Kommentar
Offiziell Bundesliga

HSV verkündet wichtige Verlängerung

von Lukas Hörster - Quelle: hsv.de
1 min.
Alexander Røssing-Lelesiit fokussiert sich komplett auf den Ball @Maxppp

Der Hamburger SV kann langfristig auf Alexander Rössing-Lelesiit zählen. Wie der Bundesliga-Aufsteiger mitteilt, hat der 18-jährige Offensivspieler seinen Vertrag vorzeitig verlängert. Zur Laufzeit macht der HSV keine Angaben.

Unter der Anzeige geht's weiter
Hamburger SV
HSV x Alex #RössingLelesiit 📈

Vorzeitige Vertragsverlängerung: Unser Offensivspieler bleibt an Bord. 👏🇳🇴

Alle Infos & Zitate 👉

#nurderHSV
Bei X ansehen

In der laufenden Saison sammelte der Norweger acht Einsätze in der Bundesliga. Zu Buche stehen ein Assist und eine Gelb-Rote Karte – beides beim 2:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart vor rund drei Wochen. „Alex hat sich trotz seines jungen Alters sehr gut bei uns integriert und eine stabile Entwicklung genommen“, urteilt Sportvorstand Stefan Kuntz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Hamburg
Alexander Røssing-Lelesiit

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Hamburg Logo Hamburger SV
Alexander Røssing-Lelesiit Alexander Røssing-Lelesiit
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert