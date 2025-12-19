Menü Suche
Kommentar
Premier League

Europa-Rückkehr: Neves verrät Wechsel-Wunsch

von Daniel del Federico - Quelle: Times
1 min.
Rúben Neves führt den Ball für Portugal @Maxppp

Ruben Neves strebt eine Rückkehr in die Premier League an. Wie die ‚Times‘ berichtet, hat der 28-Jährige ein neues Vertragsangebot seines aktuellen Arbeitgebers Al Hilal abgelehnt und liebäugelt mit einem Wechsel zurück auf die Insel. Eine Ablösesumme von rund 20 Millionen Euro könnte demnach ausreichen, um den Portugiesen aus Saudi-Arabien loszueisen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neves war im Sommer 2023 in die Saudi Pro League gewechselt und bestritt seitdem 112 Pflichtspiele für Al Hilal. Zuvor war er bereits sechs Jahre in England für die Wolverhampton Wanderers aktiv, die er zuletzt auch als Kapitän aufs Feld führte. Sein Ex-Trainer Nuno Espírito Santo möchte ihn nun zu West Ham United lotsen, doch im Werben um den 63-fachen Nationalspieler haben derzeit Manchester United und Newcastle United die Nase vorn.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
SPL
Hilal
Man United
Newcastle
West Ham
Rúben Neves

Weitere Infos

Premier League Premier League
SPL Saudi Pro League
Hilal Logo Al Hilal
Man United Logo Manchester United FC
Newcastle Logo Newcastle United
West Ham Logo West Ham United
Rúben Neves Rúben Neves
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert