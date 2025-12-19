Europa-Rückkehr: Neves verrät Wechsel-Wunsch

Ruben Neves strebt eine Rückkehr in die Premier League an. Wie die ‚Times‘ berichtet, hat der 28-Jährige ein neues Vertragsangebot seines aktuellen Arbeitgebers Al Hilal abgelehnt und liebäugelt mit einem Wechsel zurück auf die Insel. Eine Ablösesumme von rund 20 Millionen Euro könnte demnach ausreichen, um den Portugiesen aus Saudi-Arabien loszueisen.

Neves war im Sommer 2023 in die Saudi Pro League gewechselt und bestritt seitdem 112 Pflichtspiele für Al Hilal. Zuvor war er bereits sechs Jahre in England für die Wolverhampton Wanderers aktiv, die er zuletzt auch als Kapitän aufs Feld führte. Sein Ex-Trainer Nuno Espírito Santo möchte ihn nun zu West Ham United lotsen, doch im Werben um den 63-fachen Nationalspieler haben derzeit Manchester United und Newcastle United die Nase vorn.