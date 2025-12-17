Füllkrug-Einigung: Grätscht Werder dazwischen?

„Dass ich eine ganz besondere Verbindung zu diesem Verein habe, ist klar. Das ist natürlich noch so lange hin – aber ausschließen würde ich das nicht“, hatte Niclas Füllkrug noch im Mai über eine mögliche Rückkehr zum SV Werder Bremen gesagt.

Ein halbes Jahr später scheint der Gedanke einer Rückkehr gar nicht mehr so abwegig zu sein. Sein Arbeitgeber West Ham United will den 32-Jährigen im Winter loswerden, auch Füllkrug selbst will sich verändern. Ein Angebot vom AC Mailand liegt schon auf dem Tisch, mündlich ist sich der deutsche Nationalspieler schon mit den Rossoneri einig. Und doch ist der Transfer noch nicht in trockenen Tüchern.

West Ham müsste mitspielen

Denn laut der ‚Sport Bild‘ beschäftigt sich der SVW ernsthaft mit einer Rückkehr des Stürmers, da Victor Boniface (24) nicht in die Spur kommt. Grund für die Überlegungen könnte auch sein, dass der Bundesligist entgegen der vorherigen Annahme sogar sechs statt nur fünf Spieler von internationalen Klubs ausleihen darf. Somit wäre der Platz für Füllkrug frei.

Offen bleibt allerdings die Frage nach der Finanzierbarkeit. Füllkrug kassiert in London 4,5 Millionen Euro netto, West Ham müsste also einen Teil des Gehalts übernehmen. Ohnehin käme für Werder nur eine Leihe infrage. Ob sich Füllkrug für seinen Herzensverein noch einmal umentscheidet und Milan absagt, wird sich in den kommenden Tagen zeigen.