Werder im Glück: Wintertransfers plötzlich doch möglich

Im Sommer konnte Werder Bremen sein vermeintliches Glück kaum fassen. Mit Victor Boniface (24) wähnte man sich einen verlässlichen Goalgetter gefunden zu haben, der eigentlich für Höheres bestimmt ist. Doch der bullige Sturmtank ist von seinen Glanzzeiten bei Bayer Leverkusen meilenweit entfernt, ein Tor gelang ihm noch nicht. Auch Keke Topp (21), Marco Grüll (27) oder Justin Njinmah (25) strahlen als Neuner kaum Gefahr aus.

Grund genug eigentlich, im Winter nachzubessern. Allerdings gingen die Bosse um Geschäftsführer Profifußball Clemens Fritz davon aus, dass Transfers im Januar kaum zu realisieren seien. Schließlich ist Werder finanziell nicht auf Rosen gebettet und das Leihkontingent der FIFA ist mit sechs Leihen (Boniface, Sugawara, Hein, Schmidt, Puertas, Wöber) bereits ausgeschöpft. Ein Blick in die Regularien der DFL hat aber nun freudige Neuigkeiten enthüllt.

Wie Fritz gegenüber der ‚Bild‘ betont, ist Werders Handlungsspielraum größer als gedacht: „Wir sind zunächst davon ausgegangen, dass wir insgesamt nur fünf internationale Leihen machen können. Das stimmt aber nicht. Wir können international sechs Leihen machen und auf nationaler Ebene sind sechs weitere möglich.“ Neben den Statuten der FIFA gelten in Deutschland nämlich ebenfalls die Regularien der DFL, die weitere Leihtransfers möglich machen.

Neuer Stürmer soll her

Ein Umstand, der den Bossen in die Karten spielt. Schließlich strebt man aufgrund der Sturmflaute an, sich im Januar an vorderster Front zu verstärken. Unter anderem Younes Ebnoutalib (22) wurde bereits am Osterdeich gehandelt. Der Senkrechtstarter der SV Elversberg tendiert allerdings zu einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt, die Adlerträger wollen noch in dieser Woche eine Einigung forcieren.

Auch der Name Silas (27/VfB Stuttgart) kursiert in Bremen, der Rechtsfuß ist allerdings eher auf dem Flügel beheimatet. Gut möglich, dass bald weitere Namen auf Werders Scoutingliste auftauchen.