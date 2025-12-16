Bayer trifft Alajbegovic-Entscheidung

Kerim Alajbegovic wird im Sommer allem Anschein nach zu Bayer Leverkusen zurückkehren. Laut einem Bericht des ‚kicker‘ werden die Rheinländer von der im Vertrag enthaltenen Rückkaufoption Gebrauch machen. Diese liegt dem Vernehmen nach bei sechs bis acht Millionen Euro.

Vor erst fünf Monaten wechselte der 18-jährige Linksaußen für zwei Millionen Euro nach Österreich. Dort entwickelt er sich prächtig, nach 14 Liga-Spielen stehen für den gebürtigen Kölner sieben direkte Torbeteiligungen zu Buche. Zudem gelang ihm zuletzt der Sprung in die bosnische A-Nationalmannschaft.

Ob Alajbegovic in der kommenden Saison für die Werkself auflaufen wird, bleibt allerdings abzuwarten. Angesichts der großen Konkurrenz im Leverkusener Kader bringt der ‚kicker‘ eine Leihe zu einem qualitativ stärkeren Klub als Salzburg sowie einen festen Verkauf für eine zweistellige Millionensumme ins Spiel.