Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Bayer trifft Alajbegovic-Entscheidung

Kerim Alajbegovic hat bei RB Salzburg in kurzer Zeit schon eine beeindruckende Entwicklung genommen. Dass Bayer Leverkusen das Toptalent im Sommer zurückholen wird, ist die logische Konsequenz.

von Lukas Weinstock - Quelle: kicker
1 min.
Kerim-Sam Alajbegovic im Einsatz für RB Salzburg @Maxppp

Kerim Alajbegovic wird im Sommer allem Anschein nach zu Bayer Leverkusen zurückkehren. Laut einem Bericht des ‚kicker‘ werden die Rheinländer von der im Vertrag enthaltenen Rückkaufoption Gebrauch machen. Diese liegt dem Vernehmen nach bei sechs bis acht Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vor erst fünf Monaten wechselte der 18-jährige Linksaußen für zwei Millionen Euro nach Österreich. Dort entwickelt er sich prächtig, nach 14 Liga-Spielen stehen für den gebürtigen Kölner sieben direkte Torbeteiligungen zu Buche. Zudem gelang ihm zuletzt der Sprung in die bosnische A-Nationalmannschaft.

Ob Alajbegovic in der kommenden Saison für die Werkself auflaufen wird, bleibt allerdings abzuwarten. Angesichts der großen Konkurrenz im Leverkusener Kader bringt der ‚kicker‘ eine Leihe zu einem qualitativ stärkeren Klub als Salzburg sowie einen festen Verkauf für eine zweistellige Millionensumme ins Spiel.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Bundesliga
Salzburg
Leverkusen
Kerim-Sam Alajbegović

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Bundesliga Bundesliga
Salzburg Logo FC Salzburg
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
Kerim-Sam Alajbegović Kerim-Sam Alajbegović
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert