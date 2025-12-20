Thiago Silva findet neuen Klub

Nicht lange musste Thiago Silva auf seine Rückkehr nach Europa warten. Der brasilianische Innenverteidiger hat einen Deal mit dem FC Porto abgeschlossen. Ein Kurzzeitvertrag bis Saisonende mit der Option auf eine zusätzliche Saison wurde von den beteiligten Parteien unterzeichnet.

Erst vor zwei Tagen löste der 41-Jährige seinen Vertrag bei Fluminense in seiner Heimat auf. Anschließend keimten überall Gerüchte auf, die Silva mit einem Engagement bei verschiedenen Klubs in Verbindung brachten. Nun herrscht Gewissheit, dass der Abwehrrecke künftig in Portugal seine Schuhe schnürt.