Offiziell Liga Portugal Bwin

Thiago Silva findet neuen Klub

von Dominik Schneider
1 min.
Thiago Silva für Fluminense im Einsatz @Maxppp

Nicht lange musste Thiago Silva auf seine Rückkehr nach Europa warten. Der brasilianische Innenverteidiger hat einen Deal mit dem FC Porto abgeschlossen. Ein Kurzzeitvertrag bis Saisonende mit der Option auf eine zusätzliche Saison wurde von den beteiligten Parteien unterzeichnet.

FC Porto
Famiglia Portista, o Thiago Silva é um de nós 💙

#SeguimosJuntos
Erst vor zwei Tagen löste der 41-Jährige seinen Vertrag bei Fluminense in seiner Heimat auf. Anschließend keimten überall Gerüchte auf, die Silva mit einem Engagement bei verschiedenen Klubs in Verbindung brachten. Nun herrscht Gewissheit, dass der Abwehrrecke künftig in Portugal seine Schuhe schnürt.

veröffentlicht am
Liga Portugal Bwin
Porto
Thiago Silva

