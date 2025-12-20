Transferzeugnis: Inter mit zwei Flops zum Titel?

Ange-Yoan Bonny (22) – Note: 2,5

Der teuerste Sommer-Neuzugang heißt Ange-Yoan Bonny. Für 23 Millionen Euro wechselte der französische Torjäger von Parma Calcio zu Inter. In 20 Einsätzen für seinen neuen Verein gelangen ihm fünf Tore und sechs Assists. Und das, obwohl er zwischen Startelf und Status als Einwechselspieler pendelt. Insgesamt hat sich die Investition gelohnt, Bonny hat auch noch Potenzial, um sich weiterzuentwickeln.

Luis Henrique (23) – Note: 5

Enttäuschend läuft die Saison für Luis Henrique. Der Brasilianer kam für 22,8 Millionen Euro von Olympique Marseille und spielt noch keine große Rolle bei den Italienern. Lediglich ein Assist steht bislang in der Serie A zu Buche. Da wundert es kaum, dass bereits Gerüchte im Umlauf sind, die besagen, Inter suche einen neuen Mann für die rechte Schiene.

Andy Diouf (22) – Note: 5

So richtig findet Andy Diouf bei Inter Mailand noch nicht statt. Der Mittelfeldspieler kommt insgesamt noch nicht auf 200 Einsatzminuten, obwohl die Inter-Bosse 20 Millionen Euro in die Hand nahmen, um ihn vom RC Lens zu holen. Bei Diouf hoffen die Verantwortlichen, dass der Linksfuß in der Rückrunde richtig zündet. Andernfalls droht ein teurer Transferflop.

Petar Sucic (21) – Note: 2

Knapp 15 Millionen Euro mussten für die Dienste von Petar Sucic gezahlt werden. Die Kassen von Dinamo Zagreb füllten sich im Sommer, Inter bekam einen Spieler mit viel Potenzial. Und das zeigt Sucic auch immer wieder. Der Kroate gehört zum Kreis der Stammspieler und regelmäßig in der Startformation. Auch seine Torgefahr (ein Tor, zwei Assists) wies der junge Nationalspieler schon nach.

Manuel Akanji (30) – Note: 1

Obwohl Akanji von Manchester City nur ausgeliehen wurde, darf man ihn als Königstransfer der laufenden Spielzeit betrachten. Der Schweizer gibt der Defensive Stabilität und hat maßgeblich zum großen Erfolg der Nerazzurri beigetragen. In der Liga absolvierte Akanji alle Spiele über die volle Distanz. Ein klares Indiz dafür, wie wichtig der Innenverteidiger für das Team ist.

Weitere Transferzeugnisse