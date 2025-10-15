Transferzeugnis: Einmal Note 1 für durchwachsene Unioner

Ilyas Ansah (20) – Note 1,5

Mit der Verpflichtung des 1,97 Meter großen Offensivspielers, der von zahlreichen Bundesligisten umworben worden war, gelang Union ein Transfercoup. Die Eisernen hatten für Ansah vier Millionen Euro an den SC Paderborn überwiesen. Im Oberhaus brauchte der deutsche U21-Nationalspieler keine lange Anlaufzeit, nach sechs Ligapartien stehen bereits vier Treffer zu Buche. Bei anhaltender Entwicklung winkt ein satter Transfergewinn.

Oliver Burke (28) – Note 3

Beim Sieg in Frankfurt zeigte der schnelle Angreifer mit seinem Dreierpack eindrucksvoll, wie gefährlich er bei Kontern für den Gegner sein kann. Weitere Scorerpunkte stehen allerdings noch nicht auf dem Konto des Schotten, der im Sommer ablösefrei von Werder Bremen an die Alte Försterei gewechselt war.

Derrick Köhn (26) – Note 4

Für den Linksverteidiger waren vier Millionen Euro an Galatasaray geflossen. Nach drei Einwechslungen hat sich der gebürtige Hamburger in den vergangenen drei Spielen in der Startelf etabliert. Köhn zeigte dabei solide Leistungen, konnte allerdings gemessen an der Ablöse noch keine großen Akzente setzen.

Stanley Nsoki (26) – Ohne Note

Nachdem der Innenverteidiger bei der TSG Hoffenheim wegen vieler Verletzungen und zahlreicher Patzer keine gute Zeit erlebt hatte, schloss er sich im Sommer per Leihe samt Kaufoption den Köpenickern an. Jedoch blieb Nsoki auch bei seinem neuen Arbeitgeber zunächst vom Pech verfolgt, fiel die ersten Wochen aufgrund einer Muskelverletzung aus. Immerhin: Am vergangenen Spieltag stand er gegen Bayer Leverkusen (0:2) erstmals im Kader.

Hollerbach-Abgang gut kompensiert?

Auch die Festverpflichtungen von Andrej Ilic (25/für fünf Millionen Euro vom OSC Lille) und Woo-yeong Jeong (26/für vier Millionen Euro vom VfB Stuttgart) wurden im Sommer eingetütet. Vor allem Mittelstürmer Ilic gehört mit bereits vier Vorlagen zu den wichtigsten Spielern, legte aber alleine drei davon beim Eintracht-Sieg für Burke auf – die beiden Sturmpartner teilen sich also den deutlichen Ausreißer nach oben.

Ob der schmerzliche Verlust von Angreifer Bernd Hollerbach (24), der für zehn Millionen Euro zum 1. FSV Mainz 05 abgewandert war, in der restlichen Saison aufgefangen werden kann, bleibt also abzuwarten. Bereits jetzt lässt sich festhalten, dass die Eisernen mit Ansah einen Volltreffer landeten. Zudem wurden Danilho Doekhi (27) und Diego Leite (26) gehalten – allerdings könnten die beiden wichtigen Innenverteidiger mit einem möglichen Abgang im Winter eine große Lücke reißen.

