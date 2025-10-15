Union: Zwei Winter-Abgänge drohen

Der 1. FC Union Berlin droht, im Winter zwei wichtige Abwehrspieler zu verlieren. Die ‚Bild‘ berichtet, dass Danilho Doekhi (27) und Diego Leite (26) nach wie vor Abschiedskandidaten sind und im Winter das Weite suchen könnten. Beide hatten schon im Sommer mit einem Weggang geliebäugelt und sind unter Steffen Baumgart aktuell gesetzt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei beiden Abwehrspielern läuft der Vertrag im kommenden Sommer aus, folglich haben die Eisernen nur noch im Januar die Chance, Ablösen zu generieren. An Doekhi war im Sommer nach FT-Informationen unter anderem Olympique Lyon dran, bei Leite lehnte Union Angebot vom AC Florenz, dem FC Bologna und einem französischen Klub ab.