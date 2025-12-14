Juve lehnt 1,1 Milliarden ab

Juventus Turin bekommt keinen neuen Eigentümer. Exor, die Holdinggesellschaft der Familie Agnelli, die den Verein kontrolliert, gab am Samstagabend bekannt, das Übernahmeangebot des Kryptowährungsunternehmens Tether einstimmig abgelehnt zu haben. Exor betont, dass man nicht beabsichtigt, die eigenen Anteile – weder teilweise noch vollständig – an Dritte, einschließlich Tether, zu verkaufen, das bereits Minderheitsaktionär des Vereins ist.

Tether hatte im Februar dieses Jahres einen Anteil von acht Prozent an dem Turiner Verein erworben, der inzwischen auf 11,5 Prozent gestiegen ist. Das Unternehmen hatte nun angeboten, die verbleibenden 65,4 Prozent von Exor für geschätzte 1,1 Milliarden Euro zu erwerben, basierend auf einem Preis von 2,66 Euro pro Aktie.