Menü Suche
Kommentar 8
Bundesliga

BVB: Mané vor Winter-Flucht?

In der noch jungen Karriere von Filippo Mané zeichnet sich ein Umweg ab. Der direkte Durchbruch beim BVB bleibt ihm verwehrt.

von Leon Morsbach
1 min.
Filippo Mané mit leerem Blick @Maxppp

Filippo Mané könnte Borussia Dortmund im Winter verlassen. Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, erscheint eine Leihe des 20-Jährigen im kommenden Transferfenster aufgrund seines bis 2028 datierten Vertrags als „realistisches Szenario“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mané wie auch Linksverteidiger Almugera Kabar (19) sei nicht mehr Teil der Trainingsgruppe der Profis, laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ ist Mané „komplett außen vor“.

Der Rechtsfuß war im Januar 2022 ablösefrei von Sampdoria Genua zur U19 des BVB gewechselt. Anfang dieses Jahres war dann eigentlich der Sprung von der zweiten zur ersten Mannschaft angedacht. Aufgrund der starken Konkurrenz in der Verteidigung der Schwarz-Gelben konnte sich der Italiener aber nicht final durchsetzen. Seitdem versucht der Verteidiger, sich in der zweiten Mannschaft erneut für die Profis zu empfehlen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (8)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
BVB
Sampdoria
Filippo Calixte Mané

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Sampdoria Logo Sampdoria Genua
Filippo Calixte Mané Filippo Calixte Mané
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert