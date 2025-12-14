BVB: Mané vor Winter-Flucht?

Filippo Mané könnte Borussia Dortmund im Winter verlassen. Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, erscheint eine Leihe des 20-Jährigen im kommenden Transferfenster aufgrund seines bis 2028 datierten Vertrags als „realistisches Szenario“.

Mané wie auch Linksverteidiger Almugera Kabar (19) sei nicht mehr Teil der Trainingsgruppe der Profis, laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ ist Mané „komplett außen vor“.

Der Rechtsfuß war im Januar 2022 ablösefrei von Sampdoria Genua zur U19 des BVB gewechselt. Anfang dieses Jahres war dann eigentlich der Sprung von der zweiten zur ersten Mannschaft angedacht. Aufgrund der starken Konkurrenz in der Verteidigung der Schwarz-Gelben konnte sich der Italiener aber nicht final durchsetzen. Seitdem versucht der Verteidiger, sich in der zweiten Mannschaft erneut für die Profis zu empfehlen.