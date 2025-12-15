Medien: Auch Dortmund will Larsson

So ein bisschen steht Hugo Larsson sinnbildlich für die aktuelle Situation von Eintracht Frankfurt. Der 21-Jährige war mit großen Erwartungen in die Saison gegangen, kann diese aber bislang nicht erfüllen. Während es bei seinem Klub sportlich ruckelt, ist die stotternde Entwicklung des Schweden vor allem auf mehrere kleine Verletzungen zurückzuführen.

Am großen Talent des zentralen Mittelfeldspielers besteht indes kein Zweifel. Der FC Bayern hat sein Interesse genau wie einige englische Topklubs längst hinterlegt. Im Interview mit ‚wettfreunde.net‘ ergänzt Transfer-Journalist Gianluca Di Marzio, dass auch Borussia Dortmund an Larsson dran sei: „Dortmund ist an Larsson interessiert, ebenso wie Brighton in England, aber ich denke, es wird ein Sommertransfer werden. Frankfurt möchte den Spieler behalten und versuchen, ihn im Sommer zum besten Preis zu verkaufen.“ Als Ablöse stehen 50 bis 55 Millionen Euro im Raum.

Es wäre nicht der erste Vorstoß, den die Schwarz-Gelben beim technisch versierten Sechser wagen würden. Schon 2023 hatte der BVB den Rechtsfuß um ein Haar von Malmö FF verpflichtet, er entschied sich aber für die Eintracht. Ein Jahr später klopften Dortmund und Bayern bei der SGE an, doch die Hessen blieben hart. Ob im kommenden Sommer dann der dritte Anlauf von Erfolg gekrönt sein wird?