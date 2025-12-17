Menü Suche
Kommentar
FT-Exklusiv Premier League

Brighton: Neuer Baleba-Ersatz im Visier

von Dominik Schneider - Quelle: FT-Exklusiv
3 min.
Fabian Hürzeler bei einem Spiel von Brighton & Hove Albion @Maxppp

Bei Brighton & Hove Albion beschäftigen sich die Verantwortlichen mit möglichen Nachfolgekandidaten für Carlos Baleba. Nach FT-Informationen steht Caleb Yirenkyi vom FC Nordsjaelland auf der Liste der Seagulls. Der 19-jährige Ghanaer wäre für eine Ablöse im Bereich von 15 bis 20 Millionen Euro zu haben. Yirenkyi wechselte 2024 aus der berühmten Right to Dream-Academy in den Nachwuchs der Dänen, entwickelte sich schnell zum Profi und ist inzwischen achtfacher Nationalspieler.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ob Brighton bereits im Januar einen Vorstoß wagt, ist offen. Das könnte vor allem mit der Dringlichkeit zusammenhängen, Baleba zu ersetzen. Der 21-jährige Kameruner wird längst von zahlreichen Topklubs umworben. Unter anderem wurde der Sechser schon mit Manchester United, dem FC Liverpool und dem FC Bayern in Verbindung gebracht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Superliga
Brighton
Nordsjælland
Caleb Marfo Yirenkyi

Weitere Infos

Premier League Premier League
Superliga Superliga
Brighton Logo Brighton & Hove Albion
Nordsjælland Logo FC Nordsjælland
Caleb Marfo Yirenkyi Caleb Marfo Yirenkyi
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert