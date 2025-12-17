Menü Suche
Weltklub denkt an Dybala

von Dominik Schneider - Quelle: Fabrizio Romano
Möglicherweise läuft Paulo Dybala in naher Zukunft in seiner argentinischen Heimat auf. Geht es Fabrizio Romano zufolge nach den Offiziellen der Boca Juniors, würde man den 32-jährigen Offensivspieler der AS Rom gerne im kommenden Jahr verpflichten. Etwaige Gespräche darüber mit der Spielerseite sollen aber noch nicht stattgefunden haben.

Dybala selbst plane, die Saison in Italien zu beenden und erst im Frühjahr über seine Zukunft nachzudenken. Der Vertrag des 40-fachen Nationalspielers läuft zum Saisonende aus. Im Anschluss darf Dybala ablösefrei wechseln.

