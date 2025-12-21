Menü Suche
Offiziell La Liga

Matarazzo wird Trainer von Real Sociedad

von Leon Morsbach - Quelle: realsociedad.eus
Pellegrino Matarazzo @Maxppp

Pellegrino Matarazzo startet ein neues Trainer-Abenteuer bei Real Sociedad San Sebastián. Wie der Klub offiziell bekanntgibt, unterschreibt der 48-Jährige einen Vertrag bis 2027.

Real Sociedad Fútbol
✍ Pellegrino Matarazzo, nuevo entrenador de la Real. Ongi etorri!
Matarazzo wurde im November 2024 bei der TSG Hoffenheim entlassen und war seitdem vereinslos. Nun soll der ehemalige Coach des VfB Stuttgart die Basken zurück in die Erfolgsspur und hinaus aus dem Abstiegskampf führen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
