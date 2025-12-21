Matarazzo wird Trainer von Real Sociedad

Pellegrino Matarazzo startet ein neues Trainer-Abenteuer bei Real Sociedad San Sebastián. Wie der Klub offiziell bekanntgibt, unterschreibt der 48-Jährige einen Vertrag bis 2027.

Matarazzo wurde im November 2024 bei der TSG Hoffenheim entlassen und war seitdem vereinslos. Nun soll der ehemalige Coach des VfB Stuttgart die Basken zurück in die Erfolgsspur und hinaus aus dem Abstiegskampf führen.