Beispielloses Angebot für Enrique | Vini-Auszeit für Real

Bis dass der Tod uns scheidet?

Luis Enrique und Paris St. Germain pflegen eine besondere Beziehung. Unter der Leitung des Spaniers gewannen die Pariser zahlreiche Titel, darunter zweimal die französische Meisterschaft, einmal die Champions League, einmal den UEFA-Supercup sowie kürzlich den FIFA Intercontinental Cup. Dass PSG den 2027 auslaufenden Vertrag verlängern will, ist daher nur die logische Konsequenz.

Die Vertragslänge könnte dabei sogar ein ganz neues Ausmaß annehmen. Einem Bericht der ‚as‘ zufolge denkt PSG darüber nach, Enrique einen Vertrag auf Lebenszeit anzubieten. Der Champions League-Sieger sei stolz, den idealen Trainer gefunden zu haben und wolle daher keine Zweifel an einer verlängerten Zusammenarbeit aufkommen lassen. Berichten zufolge hat der FC Liverpool den 55-Jährigen als Wunschkandidaten für die Nachfolge von Arne Slot auserkoren, sollte dieser entlassen werden. Ein Selbstläufer wird die Verlängerung deshalb voraussichtlich nicht.

Und täglich grüßt das Murmeltier

Vinicius Junior dominiert die spanische Presselandschaft mal wieder im negativen Sinne. Diesmal trifft es den brasilianischen Ausnahmekönner hart: Beim 2:0-Sieg gegen den FC Sevilla am vergangenen Samstag wurde er im Santiago Bernabéu von den eigenen Fans ausgebuht. Nach diesen Ereignissen änderte der 25-Jährige bei Instagram sein Profilbild von einer Aufnahme im Real-Dress zu einem Foto, das ihn im Trikot der brasilianischen Nationalmannschaft zeigt.

Das lässt natürlich Raum für Spekulationen. Zwar steht die Vereinsführung laut der ‚as‘ weiterhin hinter dem Linksaußen, sie räumt jedoch ein, dass sich die Atmosphäre um Vinicius bei Real seit seiner Auswechslung gegen den FC Barcelona verändert hat. „Diese Tage außerhalb des Vereins werden allen guttun“, zitiert die ‚as‘ Quellen innerhalb des Vereins, die die Situation auf den Punkt bringen.