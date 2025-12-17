Menü Suche
Kommentar 2
Bundesliga

Frankfurt bereitet sich auf Brown-Abgang vor: Kommt Mykolenko?

Für Eintracht Frankfurt ist Nathaniel Brown über den Sommer hinaus nicht zu halten. Deshalb fahndet die SGE nach Alternativen.

von Dominik Sandler - Quelle: Teamtalk
1 min.
Vitaliy Mykolenko spielt einen Pass @Maxppp

In einer komplizierten Saison von Eintracht Frankfurt ist Nathaniel Brown ein Lichtblick. Der 22-Jährige hat unter anderem in der Champions League gegen Lamine Yamal (18) unter Beweis gestellt, dass er mit den ganz Großen mithalten kann. Auch deshalb ist der Linksverteidiger womöglich nicht zu halten, zahlreiche Topklubs buhlen um den deutschen Nationalspieler.

Unter der Anzeige geht's weiter

Da die SGE nominell keinen weiteren Linksverteidiger mehr im Kader hat, schauen sich die Verantwortlichen auf dem Transfermarkt bereits nach Ersatz um. Das Portal ‚Teamtalk‘ berichtet, dass sich die Hessen mit Vitaliy Mykolenko vom FC Everton beschäftigen. Der Ukrainer steht bei den Toffees nur noch bis zum Saisonende unter Vertrag, ab Januar könnte die SGE also einen Vorstoß für einen ablösefreien Transfer wagen.

V. Mykolenko Verteidiger - 26 Jahre Logo FC Everton FC Everton Ukraine Ukraine #16 Vitaliy Mykolenko
Tore 0
Gespielte Spiele 18
Gehalt/Monat 294 K€

Auch Leipzig dran

Bei Everton ist der 26-Jährige allerdings Stammkraft und soll verlängern, die Gespräche dazu laufen bereits. Dem Portal zufolge ist Frankfurt aber zuversichtlich, am Ende den Zuschlag zu erhalten. Und das, obwohl auch RB Leipzig Mykolenko auf dem Zettel habe.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei den Sachsen stehen mit Kapitän David Raum (27) und Sommerneuzugang Max Finkgräfe (21) allerdings zwei etatmäßige Linksverteidiger über den kommenden Sommer hinaus unter Vertrag. Eine Verpflichtung von Mykolenko, der auch als Innenverteidiger spielen kann, wäre daher durchaus überraschend.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
Frankfurt
RB Leipzig
Everton
Vitaliy Mykolenko
Nathaniel Brown

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
RB Leipzig Logo RB Leipzig
Everton Logo FC Everton
Vitaliy Mykolenko Vitaliy Mykolenko
Nathaniel Brown Nathaniel Brown
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert