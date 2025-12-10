Eintracht-Abflug: Brown lässt aufhorchen

Beim gestrigen Champions League-Duell gegen den FC Barcelona (1:2) zeigte Nathaniel Brown (22) eine überzeugende Leistung. Der Linksverteidiger hielt nicht nur seinen Gegenspieler Lamine Yamal (18) in Schach, sondern legte nach einem Ballgewinn gegen den Barça-Superstar und einem tollen Sololauf durch das katalanische Mittelfeld obendrein auch den Führungstreffer von Ansgar Knauff (23) auf.

Klar, dass zahlreiche Topklubs wie Barça, Real Madrid, Manchester United und der FC Arsenal Brown regelmäßig beobachten. Auch mit dem FC Bayern wird der zweifache DFB-Nationalspieler in Verbindung gebracht. Die Eintracht will mit einem Verkauf allerdings mindestens 60 bis 70 Millionen Euro erzielen. Den SGE-Bossen ist bewusst, dass der Youngster die Hessen im Sommer definitiv verlassen wird.

Ein Winter-Abgang ist für Frankfurt kein Thema. Und auch Brown selbst ließ gegenüber der ‚Bild‘ wissen, dass er unter normalen Umständen erst nach der laufenden Saison den nächsten Schritt machen will: „Es ist auf jeden Fall mein Plan, die Saison in Frankfurt zu spielen. Ich fühle mich hier sehr wohl. Im Fußball kommt, was kommt. Aber gerade fühle ich mich hier sehr wohl.“ Eine kleine Hintertür lässt diese Aussage aber durchaus auch offen.