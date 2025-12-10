Menü Suche
Schwegler heuert in Wolfsburg an

von Fabian Ley - Quelle: vfl-wolfsburg.de
Der ehemalige Bundesligaprofi Pirmin Schwegler @Maxppp

Der VfL Wolfsburg hat einen neuen Sportdirektor präsentiert. Wie die Niedersachsen offiziell mitteilen, wechselt Pirmin Schwegler von Eintracht Frankfurt in die Autostadt. Der ehemalige Bundesligaprofi war seit Jahresbeginn Direktor Profifußball bei der SGE. Laut ‚Sky‘ fließt eine Ablöse von rund 500.000 Euro.

VfL Wolfsburg
Willkommen, Pirmin! 🤝

Der VfL Wolfsburg verpflichtet Pirmin Schwegler als neuen Sportdirektor! 🐺💚

Der 38-jährige Ex-Profi kommt von Eintracht Frankfurt und bringt umfangreiche Erfahrung aus seinen Stationen im Profifußball mit – als Spieler wie als Führungskraft.

➡️

#VfLWolfsburg
In Wolfsburg tritt Schwegler die Nachfolge von Sebastian Schindzielorz an, der Mitte November seinen Posten räumen musste. Die Wölfe haben damit ihre längere Suche beendet, in den vergangenen Wochen hatten Wunschkandidat Andreas Schicker von der TSG Hoffenheim sowie Marcus Mann von Hannover 96 abgesagt.

Bundesliga
Wolfsburg
Frankfurt
Pirmin Schwegler

