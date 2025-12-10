Schwegler heuert in Wolfsburg an

Der VfL Wolfsburg hat einen neuen Sportdirektor präsentiert. Wie die Niedersachsen offiziell mitteilen, wechselt Pirmin Schwegler von Eintracht Frankfurt in die Autostadt. Der ehemalige Bundesligaprofi war seit Jahresbeginn Direktor Profifußball bei der SGE. Laut ‚Sky‘ fließt eine Ablöse von rund 500.000 Euro.

In Wolfsburg tritt Schwegler die Nachfolge von Sebastian Schindzielorz an, der Mitte November seinen Posten räumen musste. Die Wölfe haben damit ihre längere Suche beendet, in den vergangenen Wochen hatten Wunschkandidat Andreas Schicker von der TSG Hoffenheim sowie Marcus Mann von Hannover 96 abgesagt.