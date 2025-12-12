Wegen Lachgas: Tottenham-Profi vor dem Aus

Yves Bissouma steht bei Tottenham Hotspur endgültig vor dem Aus. Wie die ‚Times‘ berichtet, wollen die Nordlondoner den 29-Jährigen im Winter abgeben. Sollte sich jedoch kein Abnehmer für den Mittelfeldspieler finden, könnten die Spurs den im Sommer auslaufenden Vertrag des Maliers aufgrund einer vereinsseitigen Option um ein Jahr verlängern, um ihn nicht ablösefrei zu verlieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bissouma geriet erneut in die Schlagzeilen, da er dabei gefilmt wurde, wie er Lachgas aus einem Ballon inhalierte. Bereits im August 2024 war er deswegen vom Verein suspendiert worden. Nun könnte er damit endgültig sein eigenes Aus besiegelt haben, denn auch sportlich spielt er kaum noch eine Rolle. In dieser Saison kursieren mehr Lachgas-Videos des Rechtsfußes, als er für Tottenham Hotspur Pflichtspiele bestritten hat.