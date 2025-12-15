Menü Suche
Fink vor die Tür gesetzt

von Leon Morsbach
Thorsten Fink an der Seitenlinie @Maxppp

Thorsten Fink und der KRC Genk gehen getrennte Wege. Wie der Verein offiziell bekanntgibt, wurde die Zusammenarbeit mit dem 58-jährigen Cheftrainer nach knapp eineinhalb Jahren beendet. Mit ihm verlassen auch seine Co-Trainer Sebastian Hahn und Göran Kontic den Verein.

KRC Genk
KRC Genk heeft beslist om de samenwerking met hoofdcoach Thorsten Fink stop te zetten. Ook zijn assistenten Sebastian Hahn en Goran Kontic verlaten de club.

De volledige Genkse familie dankt Thorsten, Sebastian en Goran voor hun inzet en wenst hen het allerbeste voor de toekomst 💙

Meer info:
➡️
Den Verantwortlichen des belgischen Erstligisten fehlte es unter dem deutschen Übungsleiter an Perspektive, um den vereinseigenen Ansprüchen gerecht werden zu können. Während der Suche nach einem neuen Coach übernehmen die bisherigen Assistenten Domenico Olivieri und Michel Ribeiro vorübergehend die Leitung.

