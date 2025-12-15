Jupiler Pro League
Fink vor die Tür gesetzt
Thorsten Fink und der KRC Genk gehen getrennte Wege. Wie der Verein offiziell bekanntgibt, wurde die Zusammenarbeit mit dem 58-jährigen Cheftrainer nach knapp eineinhalb Jahren beendet. Mit ihm verlassen auch seine Co-Trainer Sebastian Hahn und Göran Kontic den Verein.
Den Verantwortlichen des belgischen Erstligisten fehlte es unter dem deutschen Übungsleiter an Perspektive, um den vereinseigenen Ansprüchen gerecht werden zu können. Während der Suche nach einem neuen Coach übernehmen die bisherigen Assistenten Domenico Olivieri und Michel Ribeiro vorübergehend die Leitung.
