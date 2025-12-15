Spurs treffen Frank-Entscheidung

Die Verantwortlichen von Tottenham Hotspur halten an Cheftrainer Thomas Frank fest. Das ist das Ergebnis einiger Gesprächsrunden in der Führungsetage der Spurs, berichtet die ‚Times‘. Man wolle dem dänischen Übungsleiter mehr Zeit geben, um die Kehrtwende herbeizuführen.

Frank ist seit dem Sommer für den ambitionierten Premier League-Vertreter verantwortlich, konnte die hohen Erwartungen aber bislang nicht erfüllen. Am Wochenende ging Tottenham mit 0:3 gegen Nottingham Forest baden und rutschte damit in der Liga auf den elften Tabellenplatz zurück.