BVB: Die Bosse zweifeln an den Bossen

Unter Niko Kovac hat sich Borussia Dortmund wieder gefangen. Der Schwung der Last-Minute-Qualifikation zur Champions League konnte hin zur aktuellen Saison konserviert werden. Seit zehn Bundesliga-Heimspielen ist der BVB ungeschlagen. Auf den letzten Metern des Kalenderjahres scheint den Schwarz-Gelben aber die Luft auszugehen.

Im DFB-Pokal war gegen Bayer Leverkusen (0:1) Schluss, gegen FK Bodö/Glimt (2:2) und zuletzt den SC Freiburg (1:1) ließ man ebenso Punkte liegen wie zuvor gegen den Hamburger SV (3:3) und den VfB Stuttgart (2:2). Nach dem Remis gegen die Norweger legte Nico Schlotterbeck den Finger in die Wunde und deckte ebenso harsch wie schonungslos die Probleme auf. Worte, die auch in der Chefetage verfangen.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, mehren sich die Zweifel an der Sportlichen Führung der Schwarz-Gelben. Demnach sollen in der mächtigen Elefantenrunde um Berater Matthias Sammer, Geschäftsführer Carsten Cramer sowie Präsident Hans-Joachim Watzke „nicht mehr alle überzeugt sein“, dass die Konstellation um Sportgeschäftsführer Lars Ricken und Sportdirektor Sebastian Kehl „wirklich die beste für den Verein ist“.

Zweifel an Ricken und Kehl sind in Dortmund nichts Neues. Durch den Trainer-Fehlgriff Nuri Sahin sahen sich die beiden früheren BVB-Profis im Zentrum der Kritik. Die Entscheidung für Kovac konnte die Bedenken zunächst zerstreuen. Wie fragil die Lage ist, zeigt sich nun aber erneut. Wie besinnlich die Weihnachtsfeiertage werden, entscheidet sich am Freitag (20:30 Uhr). Wenn die Heimserie gegen Borussia Mönchengladbach reißt, brennt in Dortmund der Baum.