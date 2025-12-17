BVB: Gipfeltreffen mit Schlotterbeck

Zwischen Nico Schlotterbeck und Borussia Dortmund ist es zu einem Gipfeltreffen gekommen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, fand in der Woche vor dem Champions League-Spiel gegen den FK Bodö/Glimt (2:2) ein Gespräch zwischen dem 26-Jährigen und Lars Ricken statt. In diesem versuchte der Geschätfsführer Sport, dem Innenverteidiger eine Perspektive aufzuzeigen.

Schlotterbeck selbst versicherte dem 49-Jährigen, dass er sich noch nicht entschieden habe und dies bis zum Jahresende auch nicht ändern werde. Die Botschaft der Bosse an der Strobelallee ist eindeutig: Sollte sich der deutsche Nationalspieler für eine Vertragsverlängerung entscheiden, würde er mit bis zu 14 Millionen Euro jährlich zum neuen Top-Verdiener aufsteigen. Verweigert der Linksfuß jedoch seine Unterschrift, wollen die Verantwortlichen der Schwarz-Gelben rund 50 Millionen Euro an Ablöse für ihn kassieren.