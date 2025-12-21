Favre macht Schluss

Lucien Favre zieht sich aus dem Trainergeschäft zurück. Wie der 68-Jährige im Interview mit ‚Blick‘ verrät, habe er „sich schon vor längerer Zeit entschieden“, den Trainerstuhl zu räumen. „Alles ist gemacht, es ist genug. Ich habe mein Alter schon fast vergessen, weil ich immer zu tun hatte, immer eingespannt war. Mit etwas mehr Distanz fällt mir auf, dass die Trainer immer jünger werden“, so der Schweizer weiter.

Unter der Anzeige geht's weiter

Favre blickt auf eine durchaus erfolgreiche Laufbahn als Trainer zurück. Während seiner Karriere war er unter anderem Trainer von Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund, bei denen er Größen wie Marco Reus (36), Erling Haaland (25) und Jude Bellingham (22) in ihren Anfangszeiten begleitete und trainierte. Zuletzt wurde es ruhiger um den ehemaligen Übungsleiter. Zuletzt war er bis Januar 2023 Trainer beim OGC Nizza.