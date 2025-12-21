Verkauf nicht ausgeschlossen: „Zeitliche Erwartungshaltung“ an Schlotterbeck & Adeyemi

Nico Schlotterbeck (26) und Karim Adeyemi (23) gehören bei Borussia Dortmund zu den absoluten Leistungsträgern. Die Verträge beider Spieler laufen 2027 aus, weshalb die Schwarz-Gelben gerne mit dem Duo verlängern wollen. Allerdings halten sich der Innenverteidiger und der Offensivspieler auch einen Wechsel offen. Zu lange Zeit sollen sich beide mit ihrer Entscheidung nicht lassen.

Wie Geschäftsführer Lars Ricken gegenüber dem ‚kicker‘ betont, sehe man zwar von einer Deadline ab, einen zeitlichen Wunsch habe man aber dennoch hinterlegt: „Natürlich haben wir einen zeitlichen Ablauf im Kopf und da eine gewisse Erwartungshaltung formuliert. Das verstehen auch alle miteinander.“ Gleichzeitig äußert er aber auch Verständnis: „Wir wollen gerne so schnell wie möglich Klarheit schaffen, diesen Themen muss man aber die notwendige Zeit geben.“

Verkauf möglich

Sollte eine Verlängerung nicht gelingen, zieht der Funktionär auch einen Verkauf im Sommer in Betracht: „Das wären dann Plan B und C, wir fokussieren uns ganz klar auf Plan A, die Verlängerungen.“

Einen Zwischenstand zu den Verhandlungen will Ricken nicht preisgeben: „Wir sind mit den Spielern und den Beratern im Austausch. Wir werden aber weiter keine Wasserstandsmeldungen abgeben, zumal beide noch bis 2027 unter Vertrag stehen. Beide wissen um unsere Wertschätzung, ich weiß, das beruht auch auf Gegenseitigkeit.“

Rückendeckung für Kovac

Eine Lanze bricht der Ex-Mittelfeldspieler für Trainer Niko Kovac: „Er hat die Mannschaft in den vergangenen zehn Monaten stabilisiert und damit eine gute Basis geschaffen. Um es klar zu sagen: Zwischen Niko und der Mannschaft passt es.“ Ein klares Bekenntnis zum Übungsleiter.