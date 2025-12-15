Nach Real-Debüt: BVB & Bayer geben Valdepeñas nicht auf

Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen sind offenbar weiterhin an den Diensten von Víctor Valdepeñas interessiert. Wie die spanische Auflage von ‚ESPN‘ berichtet, beobachten die beiden deutschen Topklubs den Abwehrspieler von Real Madrid ganz genau. Darüber hinaus seien weitere nicht genannte Bundesligisten sowie der FC Arsenal an dem 19-Jährigen dran.

Bereits im Mai wurden der BVB und der Werksklub mit Valdepeñas in Verbindung gebracht, ein Engagement kam offenkundig nicht zustande. Stehen die Chancen auf eine Zusammenarbeit inzwischen besser? Nicht wirklich.

Laut ‚ESPN‘ möchte der spanische U19-Nationalspieler, der sowohl in der Innenverteidigung als auch hinten links agieren kann, seine Karriere bei den Galaktischen fortsetzen. Erst beim gestrigen 2:1-Sieg über Deportivo Alavés gab Valdepeñas sein Debüt für die Profis und stand angesichts der Verletzungswelle sogar von Beginn an auf dem Rasen.

Vorbild Chema?

Etabliert sich der athletische Linksfuß jetzt im Team von Xabi Alonso, dürften mögliche Vorstöße ausländischer Vereine im Sande verlaufen. Wird Valdepeñas allerdings nicht die gewünschte Perspektive aufgezeigt, könnte es auf eine Trennung hinauslaufen. Und Landsmann Chema Andrés (20), der im Sommer von Real zum VfB Stuttgart gewechselt war, zeigt in der laufenden Saison eindrucksvoll, dass sich die Bundesliga als Zwischenschritt durchaus lohnen kann.